Полузащитник «Балтики» Мурид: в «Леганесе» нам надевали на глаза специальные маски

Полузащитник «Балтики» Айман Мурид рассказал о необычной методике, которая применялась во время тренировок в «Леганесе».

«Нам надевали на глаза специальные маски, чтобы мы не видели мяч. И в этом упражнении игрок, который бежит за тобой, говорил: «левее», «правее». Но с мячом именно ты и должен его контролировать. По сути, это тренировка на координацию: чтобы лучше чувствовать мяч на ноге, вести его между конусами и слышать партнёра, который за тобой. И эти упражнения очень сильно нам помогли», — рассказал Мурид в эфире «Матч Премьер».

Мурид выступает за калининградскую команду с лета 2025 года. В восьми матчах нынешнего клубного сезона футболист забил один гол и отдал одну голевую передачу.