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«Хорошо, что они напугались». Гурцкая — о продлении контракта Барко со «Спартаком»

«Хорошо, что они напугались». Гурцкая — о продлении контракта Барко со «Спартаком»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком», объяснив это действие информацией о возможном уходе футболиста в «Зенит» в следующее летнее трансферное окно.

«Хорошо, что они напугались. Я могу сказать, что эту информацию [о «Зените»] мне предоставили из очень достоверного источника. Наверное, её узнал «Спартак» и поторопился всё это оформить скорее», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее пресс-служба московского «Спартака» объявила о продлении контракта с аргентинским полузащитником. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2030