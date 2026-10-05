«Что вы делаете с нападающими?» Корнеев в критической форме высказался о «Зените»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев в критической форме высказался о «Зените» за работу с нападающими, упомянув форварда Фелипе Аугусто и экс-игрока сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«У меня вопрос: что вы делаете с нападающими? Они приезжают в обалденной форме. Фелипе Аугусто первые матчи выглядел потрясающе. Лусиано [Гонду] тоже в первых играх потрясающе клал в «Зените».

Я считаю, что Аугусто – сильный нападающий, но то, что происходит с ним сейчас – непонятно. В «Трабзонспоре» он забил от 15 голов, это реально сильный нападающий. Я просто не понимаю, кто работает с этими нападающими. Должен быть кто-то, кто индивидуально работает с игроками и поддерживает их в форме. Судя по тому, что происходит с игроками, в «Зените» такого нет.

Для меня непонятн