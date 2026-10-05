Кухарчук: думаю, что история Роналду в сборной Португалии ещё не закончена

Экс-футболист «Химок» Илья Кухарчук высоко отозвался о карьере португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — это сверхфутболист и сверхчеловек. Криштиану могу сравнить только с Месси. Это две легенды в истории футбола. Могу ещё сравнить с предыдущим поколением. Это Пеле, Марадона. Но таких сейчас нет. Думаю, что история Роналду в сборной Португалии ещё не закончена. Я уверен», — сказал Кухарчук в эфире «Матч ТВ».

Ранее Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.