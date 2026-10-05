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Фердинанд — о ситуации Роналду: тренер решил, что он Фергюсон. Не знаю, на каком основании

Фердинанд — о ситуации Роналду: тренер решил, что он Фергюсон. Не знаю, на каком основании
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о ситуации форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии, упомянув экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«С Криштиану Роналду обошлись плохо. Новый тренер пришёл и решил, что он Алекс Фергюсон. Не знаю, на каком основании. И это разделило страну.

Видеть эту ситуацию неприятно. Я думаю, ни один игрок не должен заканчивать карьеру в сборной вот так. Я думаю, они возобновят отношения после небольшого отдыха. Я думаю, что сборная, президент федерации и тренер поймут, что они поступили неправильно, потому что нельзя позволять своему главному игроку, самому культовому человеку в истории страны просто покидать сборную.