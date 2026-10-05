Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался об игровом расписании команды

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением об увеличенной паузе на матчи сборных и насыщенном игровом расписании.

— Эти сборы были очень долгими, и они даже не связаны с крупным турниром. Пришлось ли вам что-нибудь менять в плане организации работы?

— Футболисты будут жаловаться. А ведь у них даже было два выходных (смеётся). Жить вместе легко, они друзья. Нам не пришлось ничего менять. Мы всегда хотим предложить игрокам лучшее. Они хорошо тренируются, следят за собой, благодаря им совместное проживание становится приятным, и всё становится проще. Это привилегия, и, как я говорил во время чемпионата мира, проблем не было 52 дня, так и в этом случае всё хорошо.

— Вы заметили что-нибудь позитивное в новом формате Лиги наций?

— Мне нравится соревноваться, но я по-прежнему придерживаюсь того же мнения, что и в начале. Четыре матча за 10 дней — это слишком много. Я предпочитал другой формат, но мы не жалуем