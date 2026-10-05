«Зачем что-то менять?» Кержаков — о перспективах Даку в основном составе «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков высказался о перспективах форварда Мирлинда Даку в основном составе московского «Спартака».

«У «Спартака» неплохо получается с Угальде, он забивает постоянно. Зачем что-то менять? Понимаю, давление на тренера со стороны болельщиков, которые говорят о том, что заплатили такие деньги, и Даку – серьёзное усиление. Футболист столько забивал в «Рубине», и от него ждут голов. Но если есть результат от другого нападающего, то менять здесь нечего», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне Даку провёл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.