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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, готов ли Мерино быть в стартовом составе

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, готов ли Мерино быть в стартовом составе
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о роли полузащитника Микеля Мерино в национальной команде.

— Заслуживает ли Мерино места в стартовом составе?
— Я знаю Микеля давно, я его уважаю и понимаю, что он хочет играть, но для меня игрок основного состава так же важен, как и тот, кто выходит на поле на 60-й минуте. Все футболисты в этой команде важны, а те, кто выходят позже, тем более. Если учитывать его игру на последних минутах, было бы глупо отрицать, что он способен принести пользу на этом отрезке матча. Мог бы он выйти в стартовом составе? Да. Но он полезен и в тех случаях, когда выходит на замену. Когда он окажется на поле, будет важно выложиться полностью, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

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