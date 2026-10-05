«Должен извиниться, иначе его уволят». Фердинанд назвал выход из ситуации с Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш должен извиниться для разрешения ситуации с форвардом Криштиану Роналду в национальной команде.

«Тренер [Жорже Жезуш] должен извиниться, иначе его уволят. Он должен публично заявить: «Послушайте, я неправильно оценил ситуацию». Всего этого можно было избежать благодаря хорошей коммуникации», — сказал Фердинанд в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

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