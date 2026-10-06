«Я обалдел, сколько получал Альба». Кержаков — об увольнении тренера из «Ростова»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков высказался об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера «Ростова». 24 сентября «Ростов» на своём официальном сайте объявил об увольнении специалиста с занимаемой должности.

– Давайте будем объективны: на самом деле серьёзная проблема, когда главный тренер команды не находится в расположении клуба. Там и второго тренера не было, Онопко тоже уезжал [в сборную].

Я почитал, что писали защитники Альбы в том числе мой адрес. Как мне кажется, Альба не привнёс ничего испанского в футбольный клуб «Ростов» и командную игру.

– Вы советовали «Ростову» Кириченко. На чём был основан ваш совет?

– У «Ростова» есть финансовые проблемы. Я обалдел, когда услышал, сколько получал Альба.

– Сколько?

– Писали, что 5 млн. 5 млн рублей в месяц – тренеру, который не даёт ничего нового в команде, у которой проблемы. Он получает довольно приличные деньги для этого клуба.

До последних трёх туров прошлого сезона «Ростов» висел над стыковыми матчами, хотя состав команды был очень приличный. С чего вдруг Альба заслужил место в клубе РПЛ? — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После девяти встреч в Альфа-Банк РПЛ «Ростов» набрал восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.