«Хочет утвердиться за счёт великого». Григорян прокомментировал конфликт Жезуша и Роналду

Российский тренер Александр Григорян высказался о конфликте главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша со звёздным нападающим команды Криштиану Роналду.

«Жезуш показывает разность величин между ним и Криштиану. Жорже хочет утвердиться за счёт великого. А ты не можешь утверждаться за счёт великого, ты можешь только обделаться, что, на мой взгляд, и произошло. Роналду мучит уже целое поколение больших игроков, которые скопились в Португалии и которым пришло время самореализоваться именно на уровне сборной. Потому что их время тоже не бесконечное. Они-то точно до 41 года играть не будут. Не дано им это», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Криштиану завершить карьеру в национал