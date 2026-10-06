Алексей Миранчук: нынешнее поколение очень жалко

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о текущем поколении российских игроков, которые не могут участвовать в официальных матчах на международном уровне.

— Ты говорил, что мечтами не живёшь в том числе в контексте сборной России. Нет ощущения, что домашнего чемпионата мира как будто и не было?

— Есть такое, да. Вспоминаю, что это была реальность только тогда, когда мне партнёры про это напоминают своими вопросами и воспоминаниями. Но я себя успокаиваю, что у меня это хотя бы было. А вот нынешнее поколение очень жалко. Обидно за пацанов, что у них этого нет, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.