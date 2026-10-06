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Алексей Миранчук: после чемпионата мира в США не изменилась ни культура боления, ничего

Алексей Миранчук: после чемпионата мира в США не изменилась ни культура боления, ничего
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Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о культуре футбольного боления в США на фоне прошедшего летом 2026 года чемпионата мира.

— Чем-то ещё чемпионат мира запомнился?
— Аргентина тренировалась на нашей базе перед полуфиналом с Англией, а игрокам про это даже никто ничего не сказал! Помню, уезжал с базы, смотрю — аргентинские фанаты стоят. Подумал: «Чего они тут делают?» А на следующий день латиноамериканские игроки наши пошли фоткаться с Месси. Никто даже не намекнул!

— Что-то поменялось в США после ЧМ с точки зрения любви к футболу?
— Ничего не изменилось, как будто и не было. Мы это даже с партнёрами обсуждали: культура футбола, боления не поменялась.

— То есть тебя на улицах не так часто узнают на улицах Атланты?
— Редко, да. С Москвой, Бергамо и Турином не сравнить, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Чемпионат мира по футболу проходил в июне и июле этого года в США, Мексике и Канаде. Титул завоевала сборная Испании.

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