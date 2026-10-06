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Алексей Миранчук ответил на вопрос, есть ли команда в РПЛ, в которую он не перейдёт

Алексей Миранчук ответил на вопрос, есть ли команда в РПЛ, в которую он не перейдёт
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Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о том, есть ли клуб в Российской Премьер-Лиге, в который он никогда бы не перешёл.

— Саша Головин говорил, что для него в РПЛ табу только «Спартак». У тебя такой клуб есть?
— Я не буду говорить про какой-то клуб, что я туда никогда не перейду. Повторюсь, я же не знаю, как и что будет в будущем, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он является воспитанником и выпускником академии московского «Локомотива», в составе которого становился чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и один раз — Суперкубка страны.

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