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«Пытается поставить его на место». Морган разъяснил суть конфликта Роналду в сборной

«Пытается поставить его на место». Морган разъяснил суть конфликта Роналду в сборной
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Телеведущий Пирс Морган прокомментировал конфликт звёздного форварда Криштиану Роналду с тренерским штабом сборной Португалии во главе с наставником Жорже Жезушем.

«Речь не о финансах, популярности или чем-то в этом роде. Ему дали абсолютную гарантию по его использованию. Это стало одной из причин, по которой он решил не завершать выступления за сборную.
Новый специалист, Жорже Жезуш, знакомый с ним по Саудовской Аравии, изложил ему план на Лигу наций. Они условились, что он проведёт первые два поединка, а следующие два пропустит. В стартовой встрече ему заявили: «Ты отыграешь 90 минут». Это прямой диалог тренера и Криштиану Роналду, важно учитывать статус этого человека.

Его меняют на 67-й минуте. Он слегка раздражён. Затем тренер приносит извинения ему и повторяет их главе федерации, обещая разъяснить, что такого не д