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«Видел провокации и фанатские драки». Алексей Миранчук — о матче Аргентины на ЧМ-2026

«Видел провокации и фанатские драки». Алексей Миранчук — о матче Аргентины на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о том, каким для него был чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Каким для тебя был чемпионат мира в США изнутри?
— Я сходил всего на один матч у себя в Атланте — на Аргентину с Англией. Месси творил, ассисты правой ногой. Атмосфера — бомба, игра качественная, соперники принципиальные. После матча возле стадиона видел много провокаций и фанатских драк.

— Тебя не зацепило?
— А я аккуратненько со стороны посмотрел. В целом не сильно следил за матчами, да и атмосферы турнира в США особо не прочувствовал. Но здесь надо понимать, что я живу в пригороде Атланты, а не в даунтауне, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Чемпионат мира по футболу проходил в июне и июле этого года в США, Мексике и Канаде. Титул завоевала сборная Испании.