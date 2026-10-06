«Видел провокации и фанатские драки». Алексей Миранчук — о матче Аргентины на ЧМ-2026

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о том, каким для него был чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Каким для тебя был чемпионат мира в США изнутри?

— Я сходил всего на один матч у себя в Атланте — на Аргентину с Англией. Месси творил, ассисты правой ногой. Атмосфера — бомба, игра качественная, соперники принципиальные. После матча возле стадиона видел много провокаций и фанатских драк.

— Тебя не зацепило?

— А я аккуратненько со стороны посмотрел. В целом не сильно следил за матчами, да и атмосферы турнира в США особо не прочувствовал. Но здесь надо понимать, что я живу в пригороде Атланты, а не в даунтауне, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Чемпионат мира по футболу проходил в июне и июле этого года в США, Мексике и Канаде. Титул завоевала сборная Испании.