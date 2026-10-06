«У них мы все алкоголики». Алексей Миранчук — о вопросах партнёров в США о России

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о частых вопросах американских футболистов — партнёров по команде — о России.

— Что партнёры чаще всего спрашивают о России?

— Они живут стереотипами. Я в шоке, но это правда так. У них мы все алкоголики, которые водку сутками пьют. Холодрыга у нас тоже круглогодичная, медведи и прочее. Я думал, такого в головах американцев давно нет, но до сих пор так, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.