Легенда «Барселоны» Иньеста ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, ныне возглавляющий «Галф Юнайтед», высказался о будущем обладателе «Золотого мяча» — 2026.

В разговоре с журналистом испанец также вспомнил победу своей национальной команды на чемпионате мира и отметил перспективы нынешнего поколения футболистов.

«Это было очень красиво и особенно — пережить всё это непосредственно там. Возможность спустя 16 лет снова со стадиона увидеть, как сборная стала чемпионом мира, была невероятной. Иметь одну звезду — это уже очень хорошо, но две звезды, думаю, выводят сборную и всю страну на совершенно другой уровень. Как вы и сказали, мне кажется, это поколение футболистов способно добиться многого. Прежде всего сделать это очень красиво, ведь если посмотреть на перспективу нескольких лет, почти весь основной состав этой команды сможет продолжать играть ещё через шесть лет. Это действительно позитивный момент.

Что касается «Золотого мяча», я бы хотел, чтобы его получил испанец. Думаю, это было бы очень красиво, учитывая то, чего они добились как на индивидуальном, так и на командном уровне. Считаю, что именно так и должно быть», — приводит слова Иньесты Marca.