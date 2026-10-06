Гурцкая раскрыл подробности, сколько «Спартак» потратил на переподписание Барко

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком», назвав сумму пролонгации контракта.

– Барко говорил, что никогда не перейдёт в «Зенит».

– Я слышал о цифрах, которые могут фигурировать в этом переходе. Мне кажется, он откажется от своих слов.

– Бывали у вас ещё более быстро опровергнутые инсайды?

– Всё это тянулось до того, пока достоянием «Спартака» не стало, что Барко уйдёт в «Зенит». Поэтому «Спартак» решил не тянуть ещё больше.

– Сколько дал «Спартак»?

– Очень много. Барко взял зарплату € 5 млн и получил очень большие подъёмные. Больше € 5 млн.

– Он самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» в истории?

– Наверное, да, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это