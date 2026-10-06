Фабрицио Романо сообщил о будущем Гарри Кейна в «Баварии»

«Бавария» согласовала с Гарри Кейном финансовые условия нового соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Х.

По информации источника, немецкий клуб и 33-летний нападающий пришли к единому мнению относительно размера зарплаты и системы бонусов. При этом сторонам пока не удалось договориться о продолжительности контракта — этот вопрос ещё предстоит обсудить в ходе переговоров.

Нынешнее соглашение Кейна с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне английский форвард провёл за мюнхенский клуб семь матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.