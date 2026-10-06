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Сестра Роналду обрушилась с критикой на политика, назвавшего её брата мерзким человеком

Сестра Роналду обрушилась с критикой на политика, назвавшего её брата мерзким человеком
Комментарии

Элма Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на слова португальского политика Жоау Марии Жонета о футболисте.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его на поле в матче с Норвегией, прошедшем 27 сентября. Сообщалось, что 41-летний форвард принял решение больше не играть за национальную команду.

Комментируя эту ситуацию, Жонет заявил: «Португальцы не относятся к Криштиану Роналду так же, как аргентинцы относятся к Месси, потому что он [