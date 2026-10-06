Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 6 октября
Сегодня, 6 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 6 октября (время московское)
Лига А:
21:45. Хорватия – Испания;
21:45. Англия – Чехия.
Лига B:
21:45. Швейцария – Северная Македония;
21:45. Шотландия – Словения.
Лига C:
17:00. Казахстан – Фарерские острова;
21:45. Молдавия – Словакия;
21:45. Беларусь – Финляндия;
21:45. Люксембург – Болгария;
21:45. Албания – Сан-Марино;
21:45. Эстония – Исландия.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).