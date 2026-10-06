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Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 6 октября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 6 октября
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Сегодня, 6 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 6 октября (время московское)

Лига А:

21:45. Хорватия – Испания;
21:45. Англия – Чехия.

Лига B:

21:45. Швейцария – Северная Македония;
21:45. Шотландия – Словения.

Лига C:

17:00. Казахстан – Фарерские острова;
21:45. Молдавия – Словакия;
21:45. Беларусь – Финляндия;
21:45. Люксембург – Болгария;
21:45. Албания – Сан-Марино;
21:45. Эстония – Исландия.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).