15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Плеттенберг поделился подробностями переговоров Гарри Кейна с «Баварией» о новом контракте

Плеттенберг поделился подробностями переговоров Гарри Кейна с «Баварией» о новом контракте
Комментарии

«Бавария» достигла принципиального соглашения с английским нападающим Гарри Кейном о новом контракте. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, переговоры приближаются к завершению. 33-летний нападающий планирует заключить новый контракт до 2029 года.

По данным источника, последние детали пока уточняются. Подписание контракта пока не запланировано. Сообщается, что для Кейна продление контракта с «Баварией» всегда было приоритетом.

Нынешнее соглашение Кейна с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне английский форвард провёл за мюнхенский клуб семь матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме