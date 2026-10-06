Плеттенберг поделился подробностями переговоров Гарри Кейна с «Баварией» о новом контракте

«Бавария» достигла принципиального соглашения с английским нападающим Гарри Кейном о новом контракте. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, переговоры приближаются к завершению. 33-летний нападающий планирует заключить новый контракт до 2029 года.

По данным источника, последние детали пока уточняются. Подписание контракта пока не запланировано. Сообщается, что для Кейна продление контракта с «Баварией» всегда было приоритетом.

Нынешнее соглашение Кейна с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне английский форвард провёл за мюнхенский клуб семь матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.