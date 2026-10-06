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Поражение Украины — в видеообзоре матча Лиги наций с Венгрией

Поражение Украины — в видеообзоре матча Лиги наций с Венгрией
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Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встречались сборные Украины и Венгрии. Игра прошла на стадионе «Сити Арена — Антон Малатински» (Трнава, Словакия). В качестве главного арбитра выступил Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты сборной Венгрии.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч забил полузащитник сборной Венгрии Милан Тот на 52-й минуте. На 84-й минуте форвард украинцев Роман Яремчук сравнял счёт, а через минуту защитник венгерской команды Марк Чингер установил окончательный счёт — 2:1.

После четырёх матчей сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Венгрия заработала семь очков и располагается на второй строчке.

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