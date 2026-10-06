Титов предположил, при каком условии Эсекьель Барко получит предложение из Европы

Бывший капитан и футболист «Спартака» Егор Титов высказался по факту продления контракта полузащитника Эсекьеля Барко с красно-белыми. Футболист подписал соглашение до 2030 года.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака». Кто-то уже не верил, что случится это подписание, потому что ходило достаточно слухов, скорее всего, он уедет – на хорошего, классного футболиста спрос есть всегда, тем более в Латинской Америке, где его знают и любят. Это действительно футболист топового уровня. Наверное, уровень Фернандо, Боккетти и так далее. В той команде Барко был бы на ведущих ролях и, возможно, стал бы чемпионом России.

Важно, что сохранили ведущего футболиста – мы видели, какой «Спартак» с Барко и без него. Когда отсутствует лидер, мозг команды, это однозначно потеря. Поэтому я ещё раз поздравляю всех, что Барко с нами до 2030 года. Если