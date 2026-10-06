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Рафинья подписал новый контракт с «Барселоной» — Фабрицио Романо

Рафинья подписал новый контракт с «Барселоной» — Фабрицио Романо
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Крайний нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья подписал новое соглашение с клубом, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, срок контракта — до 2030 года. Отмечается, что о подписании соглашения официально должны объявить уже на этой неделе.

Рафинье 30 лет, за сине-гранатовых он выступает с 2022-го. В составе каталонцев бразильский футболист трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок страны и три раза становился обладателем Суперкубка Испании.

Прежде вингер играл за английский «Лидс Юнайтед», французский «Ренн», лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш».

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