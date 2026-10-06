Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что в США начал забывать русский язык.

— Ты говорил, что начал забывать русские слова.

— Да, постоянно вылетают какие-то слова, а простые постоянно хочется сначала сказать на английском.

— Приведи пример.

— Maybe. Видимо, мозг так часто слышит английскую речь, что перестраивается. Но мыслю я на русском, конечно. Раньше вообще смеялся над людьми, которые в русской речи использовали английские. Думал: «Да вы издеваетесь? Как вы так разговариваете?» Сейчас сам стал таким, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.