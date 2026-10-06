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«Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью в январе — Caught Offside

«Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью в январе — Caught Offside
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«Арсенал» работает над усилением атаки в январе. Как сообщает издание Caught Offside, приоритетной целью «канониров» является приобретение левого вингера, хотя клуб продолжает рассматривать и варианты с подписанием центрального нападающего.

По данным источника, главным кандидатом на усиление левого фланга атаки лондонцев является вингер «РБ Лейпциг» Антонио Нуса, кандидатуру которого клуб рассматривал ещё летом.

Альтернативными вариантами являются вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз и полузащитник «Реала» Арда Гюлер. На позицию центрального нападающего рассматриваются форварды Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико» и Эли Крупи из «Борнмута».

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