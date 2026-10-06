«Фенербахче» интересен Мбаппе, контракт полузащитника с «Лиллем» истекает летом — Конур

Полузащитник французского «Лилля» Этан Мбаппе может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, агенты предложили услуги 19-летнего футболиста «Фенербахче». По данным источника, контракт футболиста с его нынешним клубом истекает в конце сезона.

Сообщается, что «Фенербахче» рассматривает варианты с подписанием молодых игроков, поскольку у клуба заполнена квота на легионеров. Футболисты до 23 лет, согласно регламенту, не занимают легионерский слот в турецкой Суперлиге.

Мбаппе защищает цвета «Лилля» с июля 2024 года. Ранее брат форварда сборной Франции Килиана Мбаппе выступал за молодёжные команды «ПСЖ».