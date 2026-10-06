15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков заявил, что ЦСКА похож на прошлогоднюю «Балтику»

Александр Кержаков заявил, что ЦСКА похож на прошлогоднюю «Балтику»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков высказал мнение, что ЦСКА в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ похож на прошлогоднюю «Балтику». По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата в лице «Краснодара» на два очка.

«Мне ЦСКА в этом отрезке (с 1-го по 9-й тур РПЛ. — Прим. «Чемпионата») напоминает прошлогоднюю «Балтику». То есть команда, когда… Вроде бы по игре не сказать, что наиграли на второе место по очковому балансу, но по результатам как будто они выше ожидаемого. Я в плане того, что «Балтика» была вверху, и казалось, что… Что вот следующий матч «Балтика», наверное, проиграет и опустится туда, где все ожидают их видеть. А ЦСКА… Вот мы смотрим игры, анализируем, что в этой [конкретной] встрече ЦСКА не выгляде