Александр Кержаков заявил, что ЦСКА похож на прошлогоднюю «Балтику»

Бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков высказал мнение, что ЦСКА в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ похож на прошлогоднюю «Балтику». По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата в лице «Краснодара» на два очка.

«Мне ЦСКА в этом отрезке (с 1-го по 9-й тур РПЛ. — Прим. «Чемпионата») напоминает прошлогоднюю «Балтику». То есть команда, когда… Вроде бы по игре не сказать, что наиграли на второе место по очковому балансу, но по результатам как будто они выше ожидаемого. Я в плане того, что «Балтика» была вверху, и казалось, что… Что вот следующий матч «Балтика», наверное, проиграет и опустится туда, где все ожидают их видеть. А ЦСКА… Вот мы смотрим игры, анализируем, что в этой [конкретной] встрече ЦСКА не выгляде