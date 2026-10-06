Алексей Миранчук: от многих слышу, что хотят поиграть в Европе, но уезжают единицы

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о желании российских футболистов играть в Европе.

«Сейчас от многих слышу, что они хотят там поиграть, но уезжают единицы. Рад, что я один из тех, кто сумел вырваться. Саня [Головин] уехал да я. А потом уже Заха, Сафон и Батрак. Брат мой тоже сумел вкусить европейского футбола, пусть и не в таком сильном чемпионате», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.