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Sky Sports раскрыл позицию клубов АПЛ по делу о санкциях в отношении «Манчестер Сити»

Sky Sports раскрыл позицию клубов АПЛ по делу о санкциях в отношении «Манчестер Сити»
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Клубы английской Премьер-Лиги уверены, что «Манчестер Сити» не сможет отделаться снятием очков после обвинений по 114 пунктам финансовых нарушений. Как сообщает издание Sky Sports, соперники «горожан» уверены, что манчестерский клуб не примет участие в следующем сезоне АПЛ.

По данным источника, клубы АПЛ озабочены собственными интересами и согласны, что правила должны соблюдаться вне зависимости от статуса клуба. Соперники «Сити» уверены, что наказывать клуб санкциями на один сезон недостаточно, поскольку нарушения допускались в течение нескольких лет.

Также английские клубы обеспокоены имиджевым ущербом. который наносится всей лиге, поскольку руководство «Манчестер Сити» отказывается признать вину и планирует обжаловать решение.

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