15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красивые сейвы Мамардашвили — в видеообзоре матча Лиги наций Северная Ирландия — Грузия

Красивые сейвы Мамардашвили — в видеообзоре матча Лиги наций Северная Ирландия — Грузия
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли сборные Северной Ирландии и Грузии. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). В качестве главного арбитра выступил Себастьян Гисхамер (Австрия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры сборная Северной Ирландии с восемью очками возглавляет турнирную таблицу группы 2 Лиги B. Национальная команда Грузии с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре сборная Северной Ирландии 14 ноября примет национальную команду Украины, Грузия в тот же день дома сыграет с Венгрией.

Материалы по теме