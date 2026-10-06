Красивые сейвы Мамардашвили — в видеообзоре матча Лиги наций Северная Ирландия — Грузия

Накануне состоялся матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли сборные Северной Ирландии и Грузии. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). В качестве главного арбитра выступил Себастьян Гисхамер (Австрия).

Видеообзор матча:

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После этой игры сборная Северной Ирландии с восемью очками возглавляет турнирную таблицу группы 2 Лиги B. Национальная команда Грузии с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре сборная Северной Ирландии 14 ноября примет национальную команду Украины, Грузия в тот же день дома сыграет с Венгрией.