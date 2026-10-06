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Алексей Миранчук: пересматриваю старые матчи «Локомотива». Какие всё-таки футбики были!

Алексей Миранчук: пересматриваю старые матчи «Локомотива». Какие всё-таки футбики были!
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Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что у него есть ностальгия по своей бывшей команде — «Локомотиву».

— Ностальгия вообще преследует?
— Да. Могу даже включить старые матчи нашего с Тохой «Локомотива» и полностью пересмотреть. Не обзор, а именно все 90 минут. Вот с братом созванивались, он говорит: «Недавно пересматривал наши матчи в Лиге чемпионов». И у меня то же самое. Включал «Локомотив» — «Порту»: какие всё-таки футбики тогда были в команде! Очень классное время было, я скучаю, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.