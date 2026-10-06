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Рекордный гол Дьёкереша — в видеообзоре матча Лиги наций Румыния — Швеция

Рекордный гол Дьёкереша — в видеообзоре матча Лиги наций Румыния — Швеция
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Нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш отметился голом в матче 4-го тура дивизиона B Лиги наций с Румынией. Встреча проходила в Бухаресте и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

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28-летний форвард открыл счёт на 13-й минуте матча. Для Дьёкереша этот гол стал четвёртым подряд в матчах за национальную команду во всех турнирах. Кроме того, швед стал первым футболистом в истории Лиги наций, которому удалось забить в семи матчах турнира подряд.

Всего на счету Дьёкереша 25 голов в 41 матче за сборную Швеции.

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