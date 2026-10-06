Гурцкая высказался на тему тренерских отставок в клубах РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался на тему тренерских отставок в клубах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В осеннюю международную паузу были уволены Джонатан Альба из «Ростова» и Хуан Диас из московской «Родины». Позднее появилась информация, что Альба может возглавить «Родину».

— Не удивило такое малое количество тренерских отставок в эту паузу? Да и в принципе по сезону.

— По мне, отставка одна, которая не случилась, которую мы думали, что может случиться…

— В «Факеле»?

— Это в «Факеле», да, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После девяти туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 21 очко.