«Перестал мечтать об этом». Алексей Миранчук — о возвращении России к соревнованиям
Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что перестал мечтать о возвращении российских клубов и сборных на международную арену.
— Когда смотрел полуфинал, не сидело внутри, что сам подобного со сборной не испытывал уже пять лет?
— Я перестал мечтать об этом — прошло много лет с момента отстранения. Стараюсь жить реалиями, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов