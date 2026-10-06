«Перестал мечтать об этом». Алексей Миранчук — о возвращении России к соревнованиям

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что перестал мечтать о возвращении российских клубов и сборных на международную арену.

— Когда смотрел полуфинал, не сидело внутри, что сам подобного со сборной не испытывал уже пять лет?

— Я перестал мечтать об этом — прошло много лет с момента отстранения. Стараюсь жить реалиями, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов