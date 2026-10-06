Эсекьель Барко выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко выступил с обращением к болельщикам после продления контракта с московским клубом до 2030 года.

«Для меня большая гордость оставаться частью этого огромного клуба! С первого дня в «Спартаке» я чувствовал себя ещё одним членом семьи, дома. С неизменной любовью, уважением и поддержкой наших болельщиков. Я очень счастлив, что продолжаю защищать эти цвета. Мы собираемся достичь гораздо больших успехов вместе! Вперёд, «Спартак»!» — цитирует Барко пресс-служба «Спартака».

Барко 27 лет, за красно-белых он выступает с 2024 года. В составе московского клуба аргентинец выигрывал Фонбет Кубок России. Ранее Эсекьель выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Атланта Юнайтед» и «Индепендьенте».