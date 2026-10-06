Аморим хочет усилить оборону «Милана» защитником «Манчестер Юнайтед» — Calciomercato

«Милан» намерен усилить линию защиты в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Calciomercato.com, главный тренер итальянской команды Рубен Аморим, ранее работавший в «Манчестер Юнайтед», заинтересован в подписании центрального защитника «МЮ» Лени Йоро.

По данным источника, Аморим высоко оценивает Йоро ещё со времён совместной работы в манчестерском клубе. Настоять на трансфере может агент французского футболиста Жорже Мендеш.

Стоимость потенциального трансфера оценивается примерно в € 50 млн, что является солидной суммой для Италии, но владелец «Милана» Джерри Кардинале уже демонстрировал готовность инвестировать в команду крупные суммы за игроков высокого уровня.