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Гурцкая отреагировал на информацию, что ЦСКА может купить Пруцева у «Спартака»

Гурцкая отреагировал на информацию, что ЦСКА может купить Пруцева у «Спартака»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на появившуюся информацию, что ЦСКА может попытаться приобрести центрального полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева.

— Не уверен, что Карседо должен на это реагировать, если вдруг он реагирует на то, что появились сейчас разговоры, что Пруцев может сменить команду…

— ЦСКА?
— Да, что в ЦСКА может уйти.

— Ты что про это слышал? Потому что ты про это говорил, кажется, ещё года полтора назад.
— Здесь, видишь, как… У меня есть неточное доказательство этому, что Пруцев пока был доволен тем, как к нему отнеслись с возвращением [в «Спартак»], типа сам Даня хотел пока попробовать себя в «Спартаке».

— Ты видел слух, что ЦСКА попробует зимой забрать Пруцева?
— Да.

— И что думаешь?
— Д