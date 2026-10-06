Гурцкая отреагировал на информацию, что ЦСКА может купить Пруцева у «Спартака»
Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на появившуюся информацию, что ЦСКА может попытаться приобрести центрального полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева.
— Не уверен, что Карседо должен на это реагировать, если вдруг он реагирует на то, что появились сейчас разговоры, что Пруцев может сменить команду…
— ЦСКА?
— Да, что в ЦСКА может уйти.
— Ты что про это слышал? Потому что ты про это говорил, кажется, ещё года полтора назад.
— Здесь, видишь, как… У меня есть неточное доказательство этому, что Пруцев пока был доволен тем, как к нему отнеслись с возвращением [в «Спартак»], типа сам Даня хотел пока попробовать себя в «Спартаке».
— Ты видел слух, что ЦСКА попробует зимой забрать Пруцева?
— Да.
— И что думаешь?
— Д