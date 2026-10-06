Роскомнадзор подал в суд на жену Сергея Семака

Роскомнадзор подал в суд на Анну Семак, супругу главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака. Это следует из картотеки арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Москвы. Обращение было зарегистрировано в пятницу, 2 октября.

Ранее сообщалось, что претензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к жене Семака могут быть связаны с неуплатой налогов.

Рассмотрением дела будет заниматься Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее у Роскомнадзора возникли претензии к экс-форварду сборной России Фёдору Смолову.