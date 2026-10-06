Видеообзор матча Лиги наций Черногория — Армения

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встречались сборные Черногории и Армении. Игра прошла на стадионе «Под Горицом» (Подгорица, Черногория). Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Видеообзор матча:

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Команды не отметились забитыми мячами в этой встрече.

После четырёх матчей сборная Черногории набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 2. Армения заработала четыре очка и располагается на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда одолела Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Отметим, Португалия является двукратным победителем Лиги наций.