Алексей Миранчук: в США невозможно представить фанатов на базе из-за плохих результатов

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал об отношении американских болельщиков к футболу.

— Ты говорил, что игра в МЛС — это тёплая ванна. Ты себя тоже ощущаешь в тёплой ванне?

— Это больше про молодых игроков. Они заложники ситуации. Пацаны пытаются выбиться из колледжа в МЛС. Но команды никуда не вылетают. Из-за плохих результатов фанаты не расстраиваются, никакого давления нет. В США невозможно представить, чтобы фанаты приехали на базу клуба из-за плохих результатов. Что касается меня, я сам себе критик. Понимаю, что мне в городе никто ничего не предъявит, но я не могу позволить себе опуститься ниже своего уровня, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.