Кержаков: кажется, «Зенит» уже второй год ищет футболиста по манере Барко

Бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков выразил мнение, что полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко мог бы стать игроком сине-бело-голубых. Ранее аргентинский хавбек продлил контракт с красно-белыми. Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до 2030 года.

«Мне кажется, «Зенит» уже второй год ищет футболиста по манере Барко. Для меня это (переход Барко в «Зенит». — Прим. «Чемпионата») в принципе вполне реальный вариант, потому что в «Зените» последние два сезона нет такого креативного футболиста»,— сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»