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Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, как клуб нашёл Веллитона и Промеса

Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, как клуб нашёл Веллитона и Промеса
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов поведал, как московский клуб в своём время нашёл двух топ-легионеров — бразильского форварда Веллитона и нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Сначала мне дали Веллитона в работу, сказали дать своё мнение о нём. Потом появилась информация, что диск с его игрой лежал в Тарасовке ещё со времён Федотова. В итоге мы его посмотрели, он там был настолько хорош, что у меня до сих пор дома лежит диск с его игрой в Бразилии.

Как привезли Промеса? Сначала Промес попал в нашу базу. В одно из трансферных окон возникла необходимость усиления его позиции, мы достали всё, что у нас было, в том числе и его. И потом мы ездили уже отсматривали его вживую — сначала Гриша Евту