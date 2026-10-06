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Аверьянов: в «Спартаке» меня учили, что серебряные медали — кринж

Аверьянов: в «Спартаке» меня учили, что серебряные медали — кринж
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов высказался о высоких амбициях и задачах московского клуба. Он отметил, что в структуре красно-белых его учили: второе место — неприемлемо.

«Прекрасно понимаю болельщиков «Спартака». Когда я начинал работать в «Спартаке», меня учили, что серебро, как это модно сейчас говорить, — кринж. И сколько было серебряных медалей, сколько мы останавливались в шаге от серебра», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Последнее чемпионство московского «Спартака» в чемпионате России состоялось в сезоне-2016/2017. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера.

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