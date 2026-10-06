Алексей Миранчук объяснил, почему не жалеет о переходе в «Атланту»

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что не жалеет о переходе в американский клуб.

— Но ты не жалеешь, что принял решение о переходе в «Атланту»?

— Нет. Когда я переходил, мне было 28 лет. Это было большое решение — впервые перебраться на другой континент. Я долго сидел и думал: надо или нет. Не вижу причин, почему то решение было неправильным. Мне нравится смотреть на разные культуры, узнавать новые чемпионаты. Я кайфую, развиваюсь как личность, мне интересно, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексею Миранчуку 30 лет. Он выступает в США за «Атланту» с 2024 года. За этот период он провёл 78 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 ассистов.