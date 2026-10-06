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«Санкции должны действовать долгие годы». Каррагер призвал незамедлительно наказать «Сити»

«Санкции должны действовать долгие годы». Каррагер призвал незамедлительно наказать «Сити»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал незамедлительно ввести санкции против «Манчестер Сити», чтобы клуб не смог бороться за победу в английской Премьер-лиге в текущем сезоне. Ранее независимая комиссия признала вину «горожан» в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Теперь, когда мы знаем о признании их виновными, да, подана апелляция, но после того, как был вынесен столь серьёзный первоначальный вердикт, вряд ли кто-то захочет ждать. Вопрос нужно решить в этом сезоне, так как последствия для «Ман Сити» должны наступить уже в следующем.

Если «Ман Сити» выиграет чемпионат, зная обо всём, что происходило, то и сам титул, и этот сезон Премьер-лиги будут выглядеть фикцией. Поэтому действовать нужно в этом сезоне. Не думаю, что наказание, каким бы оно ни было, может ограничиться одним сезоном, ведь нарушения совершались годами, а значит, и санкции должны действовать долгие годы», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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