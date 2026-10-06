Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, чем Аленичев и Карпин отличались от других тренеров

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, чем Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин, возглавлявшие красно-белых, отличались от других специалистов.

«Аленичев — один из немногих тренеров, кто приходил в скаутский отдел и обсуждал игроков. Для нас, скаутов, это облегчало работу, потому что мы понимали, что хочет тренер. Кроме него ещё так же делал Валерий Георгиевич Карпин.

Карпин — это футбольная личность, футбольный человек. С ним было удобно работать, с ним мы разговаривали на одном языке. Наверное, он родился авторитетным. Он всегда высказывал своё мнение, аргументировал его», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».