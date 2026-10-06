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«Спартак» рассматривал Лорана Блана на пост главного тренера

«Спартак» рассматривал Лорана Блана на пост главного тренера
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов заявил, что московский клуб рассматривал кандидатуру Лорана Блана на пост главного тренера красно-белых.

«Скаутский отдел также смотрел тренеров, давал своё заключение – титулы, система, как реагирует на игровые изменения, как реагирует на стресс. Рассматривали почти всех, кто был на рынке. Лоран Блан, например, был у нас в списке», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Напомним, последнее чемпионство московского «Спартака» в чемпионате России состоялось в сезоне-2016/2017. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера. Сейчас красно-белыми руководит испанец Хуан Карлос Карседо.

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